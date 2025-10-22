Укр Рус Eng

Румунія підіймала авіацію через атаку РФ на регіони України

Новини — Середа, 22 жовтня 2025, 10:00 — Уляна Кричковська

Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.

Про це повідомили у румунському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У ніч проти середи, 22 жовтня, близько 1:00, населення на півночі румунського повіту Тульча отримало сповіщення через атаку безпілотників Росії на українську портову інфраструктуру.

Зазначається, що системи спостереження заздалегідь виявили групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку Кілійського рукава та району дельти Дунаю.

Близько 00:50 ночі за місцевим часом два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для розслідування ситуації.

Близько 02:35 ще два винищувачі Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для виконання посилених місій з патрулювання румунського неба.

В оборонному відомстві Румунії наголосили, що командувач місії мав попередній дозвіл на ураження повітряних цілей, якби вони залетіли у повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії.

Повітряну тривогу скасували приблизно о 03:00, а літаки повернулися на свої авіабази приблизно о 03:00 та 03:50.

Команда фахівців з Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби проведе розвідувальну місію в середу, 22 жовтня, в районі румунського берега Дунаю, поблизу українських населених пунктів, щоб оцінити ситуацію.

Також у Міноборони Румунії "рішуче засудили безвідповідальні дії Російської Федерації" та наголосили, що "вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні".

"Такі інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та становлять загрозу не тільки безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – йдеться у заяві.

Зазначимо, у Києві через атаку РФ 18 людей постраждали, з них четверо дітей, дві людини загинули. У Запоріжжі 13 людей постраждали. Вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині. 

Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

15 жовтня румунський міністр оборони Йонуц Моштяну підтвердив готовність країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір Румунії.

