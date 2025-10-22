Укр Рус Eng

Румыния поднимала авиацию из-за атаки РФ на регионы Украины

Новости — Среда, 22 октября 2025, 10:00 — Уляна Кричковская

Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.

Об этом сообщили в румынском Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

В ночь на среду, 22 октября, около 1:00, население на севере румынского жудеца Тулча получило оповещение из-за атаки беспилотников России на украинскую портовую инфраструктуру.

Отмечается, что системы наблюдения заранее обнаружили группу воздушных целей, двигавшихся в направлении Килийского рукава и района дельты Дуная.

Около 00:50 ночи по местному времени два самолета F-16 с 86-й авиабазы Борча вылетели для расследования ситуации.

Около 02:35 еще два истребителя Eurofighter Typhoon взлетели с 57-й авиабазы имени Михаила Когелничану для выполнения усиленных миссий по патрулированию румынского неба.

В оборонном ведомстве Румынии отметили, что командующий миссии имел предварительное разрешение на поражение воздушных целей, если бы они залетели в воздушное пространство и угрожали безопасности граждан Румынии.

Воздушную тревогу отменили примерно в 03:00, а самолеты вернулись на свои авиабазы примерно в 03:00 и 03:50.

Команда специалистов из Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы проведет разведывательную миссию в среду, 22 октября, в районе румынского берега Дуная, вблизи украинских населенных пунктов, чтобы оценить ситуацию.

Также в Минобороны Румынии "решительно осудили безответственные действия Российской Федерации" и отметили, что "они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе".

"Такие инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и представляют угрозу не только безопасности румынских граждан, но и коллективной безопасности НАТО", – говорится в заявлении.

Отметим, в Киеве из-за атаки РФ 18 человек пострадали, из них четверо детей, два человека погибли. В Запорожье 13 человек пострадали. Взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

15 октября румынский министр обороны Йонуц Моштяну подтвердил готовность страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Румыния
Реклама: