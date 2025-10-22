Румыния поднимала авиацию из-за атаки РФ на регионы Украины

Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.

Об этом сообщили в румынском Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

В ночь на среду, 22 октября, около 1:00, население на севере румынского жудеца Тулча получило оповещение из-за атаки беспилотников России на украинскую портовую инфраструктуру.

Отмечается, что системы наблюдения заранее обнаружили группу воздушных целей, двигавшихся в направлении Килийского рукава и района дельты Дуная.

Около 00:50 ночи по местному времени два самолета F-16 с 86-й авиабазы Борча вылетели для расследования ситуации.

Около 02:35 еще два истребителя Eurofighter Typhoon взлетели с 57-й авиабазы имени Михаила Когелничану для выполнения усиленных миссий по патрулированию румынского неба.

В оборонном ведомстве Румынии отметили, что командующий миссии имел предварительное разрешение на поражение воздушных целей, если бы они залетели в воздушное пространство и угрожали безопасности граждан Румынии.

Воздушную тревогу отменили примерно в 03:00, а самолеты вернулись на свои авиабазы примерно в 03:00 и 03:50.

Команда специалистов из Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы проведет разведывательную миссию в среду, 22 октября, в районе румынского берега Дуная, вблизи украинских населенных пунктов, чтобы оценить ситуацию.

Также в Минобороны Румынии "решительно осудили безответственные действия Российской Федерации" и отметили, что "они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе".

"Такие инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и представляют угрозу не только безопасности румынских граждан, но и коллективной безопасности НАТО", – говорится в заявлении.

Отметим, в Киеве из-за атаки РФ 18 человек пострадали, из них четверо детей, два человека погибли. В Запорожье 13 человек пострадали. Взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

15 октября румынский министр обороны Йонуц Моштяну подтвердил готовность страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство Румынии.