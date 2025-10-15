Міністр оборони Румунії запевняє, що країна готова збивати дрони-порушники

Румунський міністр оборони Йонуц Моштяну в середу підтвердив готовність країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Моштяну позитивно оцінив дискусії, які відбулись у межах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в середу, зокрема в контексті посилення протиповітряної оборони.

"Ми зробили кроки, щоб рухатися швидше, ми всі бачили інциденти, які відбулися на східному фланзі, і це було сигналом, що ми маємо рухатися швидше, бути більш гнучкими, бути спільним командуванням НАТО на всьому східному фланзі, яке координуватиме всі оборонні можливості", – сказав міністр.

Він додав, що Румунія географічно перебуває "дуже близько до війни" і знає, "як легко дрон може потрапити в наш простір".

"Ми вжили заходів. Ми зрозуміли, що на даний момент маємо, ймовірно, одне з найсучасніших законодавств на рівні ЄС, яке дозволяє армії збивати все, що несанкціоновано літає в повітряному просторі", – сказав Моштяну.

Міністр також сказав, що на тлі останніх подій "Альянс працює набагато швидше, ніж у минулі роки".

Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Румунія також сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.