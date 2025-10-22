В Естонії закликали до тиску на РФ після масованого удару по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масовані російські авіаудари по регіонах України та закликав до посилення санкцій проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна відреагував на удар РФ по Києву, внаслідок якого загинули люди, серед яких були діти, а також на бомбардування дитячого садка в Харкові.

Він наголосив, що такі дії Росії – "красномовніше за будь-які слова свідчить про жорстокість нашого ворога".

"Ці звірства є повною протилежністю прагненню до миру. Посилення санкцій проти Росії та військова допомога Україні. Змусьте режим заплатити за свої терористичні дії", – закликав очільник МЗС Естонії.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після масованого російського удару заявила про незмінну підтримку України Євросоюзом, а також показала, як провела цю ніч у Києві.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів знайти додаткову підтримку для української енергетики, яку РФ вибиває перед зимою, та посилити тиск на Москву, аби там мали причини хотіти припинення війни.