Посол ЄС показала, як ночувала у ванній через атаку РФ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після масованого російського удару заявила про незмінну підтримку України Євросоюзом, а також показала, як провела цю ніч у Києві.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала українські регіони. Матернова заявила, що провела ніч "на підлозі у ванній кімнаті готелю, яка перетворилася на укриття".

"Сирени вили без перерви. Вибухи струшували стіни. Мені довелося пропустити ранкове заняття з пілатесу, оскільки моїй інструкторці було занадто небезпечно приходити на роботу. І я думала тільки про одне: Досить. Досить цієї війни", – написала посол.

Фото: Facebook

Матернова зазначила, що російсько-українська війна "триває занадто довго і забирає занадто багато сил".

"Кожен день приносить нових жертв. Кожна ніч – нові атаки. Україна чинить опір, але вона втомлена і поранена. Там, за межами країни, плануються зустрічі та переговори. З Києва вони здаються нескінченними", – написала вона.

Дипломатка наголосила, що ЄС залишається надійним союзником для України.

"Ми розуміємо серйозність цього моменту. Ми не відвертаємося. Ми шукаємо всі можливі способи допомогти Україні витримати – і принести справедливий і тривалий мир", – підсумувала Матернова.

Зазначимо, у Києві через атаку РФ 18 людей постраждали, з них четверо дітей, дві людини загинули. У Запоріжжі 13 людей постраждали. Вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила цей масований російський удар по Києву.