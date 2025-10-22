Сибіга після нічної атаки: Росія не відчуває достатнього тиску, щоб думати про мир

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів знайти додаткову підтримку для української енергетики, яку РФ вибиває перед зимою, та посилити тиск на Москву, аби там мали причини хотіти припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Сибіга констатував, що замість того, аби піти назустріч дипломатичним спробам, Росія вкотре завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України і звичайних домівках, внаслідок чого щонайменш шість людей загинули і знову знеструмлені багато населених пунктів.

"Повторюю заклик до усіх партнерів, компаній, міжнародних організацій щодо мобілізації додаткової енергетичної підтримки для України перед зимою та запобігти гуманітарній кризі", – закликав очільник МЗС.

Він зазначив, що Україні потрібні більші обсяги енергоресурсів та кошти, генератори, обладнання для ремонту уражених об’єктів енергетики та додаткове ППО.

"Це дуже нагальні потреби, і ми будемо дуже вдячні за кожну нову допомогу", – наголосив Сибіга.

Також він зауважив, що нічна атака 22 жовтня – черговий доказ того, що Росія не відчуває достатнього тиску, аби справді прагнути припинення війни.

"Настав час припинити сприймати бажане за дійсність і продемонструвати силу. Нові потужні санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Додаткове посилення української ППО та далекобійних спроможностей", – написав Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить зв’язок між небажанням США на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що Москва продовжила ухилятися від переговорів.

Як відомо, цього тижня відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому за кращого сценарію можуть узгодити 19-й пакет санкцій проти Росії та ідею з "репараційною позикою" Україні з використанням заморожених активів РФ.