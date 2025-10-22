В Эстонии призвали к давлению на РФ после массированного удара по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированные российские авиаудары по регионам Украины и призвал к усилению санкций против России.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна отреагировал на удар РФ по Киеву, в результате которого погибли люди, среди которых были дети, а также на бомбардировку детского сада в Харькове.

Он подчеркнул, что такие действия России – "красноречивее любых слов свидетельствуют о жестокости нашего врага".

"Эти зверства являются полной противоположностью стремлению к миру. Усиление санкций против России и военная помощь Украине. Заставьте режим заплатить за свои террористические действия", – призвал глава МИД Эстонии.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после массированного российского удара заявила о неизменной поддержке Украины Евросоюзом, а также показала, как провела эту ночь в Киеве.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров найти дополнительную поддержку для украинской энергетики, которую РФ выбивает перед зимой, и усилить давление на Москву, чтобы там были причины хотеть прекращения войны.