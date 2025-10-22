Ультраправа "АдН" запросила деталі про підтримку Німеччиною громадських організацій у Грузії

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" надіслала до уряду Німеччини запит щодо того, яку підтримку країна надає громадським організаціям у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний запит, на який першими звернули увагу грузинські медіа, опублікували 21 жовтня у переліку запитів на порталі Бундестагу.

Фракція "АдН" звернулася до уряду із запитом про те, які неурядові організації у Грузії отримували пряму чи непряму підтримку від Німеччини після 2020 року.

Також вони цікавляться метою і завданнями цієї підтримки, обсягами витрачених коштів і конкретними проєктами, які їх отримували; які з цих громадських організацій є близькими до влади, а які опозиційними, та якою мірою посольство Німеччини дотичне до цієї співпраці.

Як зазначає "Новости-Грузия", минулого тижня фракція "АдН" зажадала роз’яснень щодо діяльності посла Німеччини у Грузії Пітера Фішера та поставила під сумнів його політичну нейтральність, а прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав ці кроки.

19 жовтня МЗС Німеччини повідомило про відкликання Фішера на консультації через розгорнуту проти нього кампанію.

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.

Представники грузинської влади неодноразово звинувачували посла у "втручанні у внутрішні справи", а посольство Німеччини – у "фінансуванні радикалізму".



