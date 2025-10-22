Ультраправая "АдН" запросила данные о поддержке Германией общественных организаций в Грузии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" направила правительству Германии запрос о том, какую поддержку страна оказывает общественным организациям в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий запрос, на который первыми обратили внимание грузинские СМИ, опубликовали 21 октября в перечне запросов на портале Бундестага.

Фракция "АдН" обратилась к правительству с запросом о том, какие неправительственные организации в Грузии получали прямую или косвенную поддержку от Германии после 2020 года.

Также они интересуются целями и задачами этой поддержки, объемами потраченных средств и конкретными проектами, которые их получали; какие из этих общественных организаций близки к власти, а какие оппозиционные, и в какой степени посольство Германии причастно к этому сотрудничеству.

Как отмечает "Новости-Грузия", на прошлой неделе фракция "АдН" потребовала разъяснений относительно деятельности посла Германии в Грузии Питера Фишера и поставила под сомнение его политическую нейтральность, а премьер Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал эти шаги.

19 октября МИД Германии сообщил об отзыве Фишера на консультации из-за развернутой против него кампании.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.

Представители грузинской власти неоднократно обвиняли посла в "вмешательстве во внутренние дела", а посольство Германии – в "финансировании радикализма".