Чеський міністр потрапив у ДТП і з переломом поїхав на інтервʼю

Міністр Чехії у справах Європи Міхал Дворжак напередодні потрапив в аварію, внаслідок якої дістав незначний перелом груднини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Дворжак розповів, що ввечері у вівторок, їдучи з аеропорту до студії одного з чеських телеканалів, "потрапив у незначну автокатастрофу, винуватцем якої був водій іншого автомобіля".

"Я отримав невеликий перелом грудини, на щастя, ніхто інший не постраждав", – описав він.

Міністр уточнив у подальших коментарях, що травма несерйозна і він з нею таки взяв участь в ефірі напередодні, а в середу вже дав два інтервʼю: "Тож нічого серйозного не сталося. На щастя!"

Міхал Дворжак – представник чеської партії STAN, який тривалий час працював на дипломатичних посадах.

У травні потрапив в аварію автомобіль з очільницею Міністерства оборони Чехії Яною Черноховою.

Минулого року румунська міністерка у справах сім'ї Наталія Інтотеро потрапила в дорожню аварію, причому авто з нею перевернулось.