Чешский министр попал в ДТП и с переломом поехал на интервью

Министр Чехии по делам Европы Михал Дворжак накануне попал в аварию, в результате которой получил незначительный перелом грудины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Дворжак рассказал, что вечером во вторник, уезжая из аэропорта в студию одного из чешских телеканалов, "попал в незначительную автокатастрофу, виновником которой был водитель другого автомобиля".

"Я получил небольшой перелом грудины, к счастью, никто больше не пострадал", – описал он.

Министр уточнил в дальнейших комментариях, что травма несерьезная и он с ней принял участие в эфире накануне, а в среду уже дал два интервью: "Так что ничего серьезного не произошло. К счастью!"

Михал Дворжак – представитель чешской партии STAN, который долгое время работал на дипломатических должностях.

В мае попал в аварию автомобиль с главой Министерства обороны Чехии Яной Черноховой.

В прошлом году румынский министр по делам семьи Наталья Интотеро попала в дорожную аварию, причем авто с ней перевернулось.