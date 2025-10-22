Канцлера Австрії прооперують через біль у спині

Канцлер Австрії Крістіан Штокер наступного тижня перенесе хірургічне втручання через постійний біль у спині.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Kronen Zeitung.

За даними видання, у відомстві канцлера повідомили, що Штокер вже деякий час страждає від болю в спині.

"Тому за рекомендацією лікаря він пройде планову процедуру під час осінніх канікул наприкінці жовтня", – наголосили у канцелярії.

Там підкреслили, що Штокер ще буде присутній на саміті ЄС 23 жовтня. Після операції в лікарні він перейде у режим роботи з "домашнього офісу".

Під час його відсутності на офіційних заходах його представлятиме віцеканцлер Андреас Баблер або державний секретар Александер Прьолл.

Штокер з березня очолює коаліцію консервативної Австрійської народної партії, Соціал-демократичної партії та ліберальної партії NEOS.

