Канцлера Австрии прооперируют из-за болей в спине
Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет хирургическое вмешательство из-за постоянных болей в спине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kronen Zeitung.
По данным издания, в ведомстве канцлера сообщили, что Штокер уже некоторое время страдает от болей в спине.
"Поэтому по рекомендации врача он пройдет плановую процедуру во время осенних каникул в конце октября", – подчеркнули в канцелярии.
Там подчеркнули, что Штокер еще будет присутствовать на саммите ЕС 23 октября. После операции в больнице он перейдет в режим работы из "домашнего офиса".
Во время его отсутствия на официальных мероприятиях его будет представлять вице-канцлер Андреас Баблер или государственный секретарь Александер Прьолл.
Штокер с марта возглавляет коалицию консервативной Австрийской народной партии, Социал-демократической партии и либеральной партии NEOS.
Напомним, летом в Сербии министр перенес инсульт в прямом эфире.