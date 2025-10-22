Канцлера Австрии прооперируют из-за болей в спине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет хирургическое вмешательство из-за постоянных болей в спине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, в ведомстве канцлера сообщили, что Штокер уже некоторое время страдает от болей в спине.

"Поэтому по рекомендации врача он пройдет плановую процедуру во время осенних каникул в конце октября", – подчеркнули в канцелярии.

Там подчеркнули, что Штокер еще будет присутствовать на саммите ЕС 23 октября. После операции в больнице он перейдет в режим работы из "домашнего офиса".

Во время его отсутствия на официальных мероприятиях его будет представлять вице-канцлер Андреас Баблер или государственный секретарь Александер Прьолл.

Штокер с марта возглавляет коалицию консервативной Австрийской народной партии, Социал-демократической партии и либеральной партии NEOS.

Напомним, летом в Сербии министр перенес инсульт в прямом эфире.