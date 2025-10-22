У Нідерландах затримали чоловіка за погрози лідеру ультраправих

Поліція Гааги затримала 25-річного чоловіка за погрози розправою політикам, зокрема лідеру ультраправої Партії свободи Герту Вілдерсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Генеральна прокуратура Нідерландів.

Затриманий чоловік раніше у соцмережах під час трансляції сказав, що піде до парламенту "із сокирою", після чого "полетять голови". На питання, з кого він почав би, чоловік відповів: "Можливо, з Герта (Вілдерса. – Ред.)".

Прокуратура розглядає відео, яке після того поширили в мережі, і заяви його автора як "кримінальну погрозу членам Палати представників і, зокрема, Герту Вілдерсу".

Чоловіка затримали і після допиту відпустили до того, як прокуратура ухвалить рішення, чи відкривати кримінальну справу.

Раніше лідер ультраправої Партії свободи на кілька днів призупиняв свою передвиборчу кампанію після того, як дізнався, що йому загрожував замах.

А лідер нідерландського альянсу зелених і лейбористів GroenLinks-PvdA Франс Тіммерманс сказав, що після публічних погроз йому посилили поліцейську охорону та організували додаткові заходи безпеки.