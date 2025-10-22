В Нидерландах задержали мужчину за угрозы лидеру ультраправых

Полиция Гааги задержала 25-летнего мужчину за угрозы расправой политикам, в частности лидеру ультраправой Партии свободы Герту Вилдерсу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Генеральная прокуратура Нидерландов.

Задержанный мужчина ранее в соцсетях во время трансляции сказал, что пойдет в парламент "с топором", после чего "полетят головы". На вопрос, с кого он начал бы, мужчина ответил: "Возможно, с Герта (Вилдерса. – Ред.)".

Прокуратура рассматривает видео, которое после этого распространили в сети, и заявления его автора как "уголовную угрозу членам Палаты представителей и, в частности, Герту Вилдерсу".

Мужчину задержали и после допроса отпустили до того, как прокуратура примет решение, открывать ли уголовное дело.

Ранее лидер ультраправой Партии свободы на несколько дней приостановил свою предвыборную кампанию после того, как узнал, что ему угрожало покушение.

А лидер нидерландского альянса зеленых и лейбористов GroenLinks-PvdA Франс Тиммерманс сказал, что после публичных угроз ему усилили полицейскую охрану и организовали дополнительные меры безопасности.