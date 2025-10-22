Глава МЗС Угорщини анонсував переговори з США про закупівлю елементів ядерного палива

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна розпочне переговори з Вашингтоном про закупівлю елементів ядерного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.hu.

"Оскільки ядерні потужності Угорщини будуть збільшуватися, потрібно більше паливних елементів. Тому, на додаток до відносин з російськими постачальниками, ми почнемо переговори про те, чи зможемо ми в майбутньому також отримувати паливні елементи зі Сполучених Штатів", – заявив Петер Сійярто у Вашингтоні.

Він також повідомив, що проведе переговори із заступником міністра енергетики США та енергетичною компанією Westinghouse.

За словами міністра закордонних справ, "якби хтось був більш обізнаним енергетичним експертом, він би сказав, що нам слід диверсифікувати закупівлі ядерних паливних елементів".

Він вважає, що це підвищить конкурентоспроможність країни. За словами Сійярто, "це великий крок вперед, угорсько-американська співпраця в галузі ядерної енергетики стане дуже серйозною історією успіху".

Сійярто обґрунтував збільшення попиту на паливо тим, що термін експлуатації чотирьох реакторів, які зараз працюють на АЕС "Пакш", буде продовжено, а також буде збудовано два нових ядерних блоки.

Словаччина та Угорщина – єдині дві країни ЄС, які відкрито виступають проти зусиль, спрямованих на припинення залежності від російських енергоносіїв.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на російське ядерне паливо буде "найбільшою небезпекою" і прямою загрозою для енергетичної безпеки Європи.