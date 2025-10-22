Глава МИД Венгрии анонсировал переговоры с США о закупке элементов ядерного топлива

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна начнет переговоры с Вашингтоном о закупке элементов ядерного топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.hu.

"Поскольку ядерные мощности Венгрии будут увеличиваться, нужно больше топливных элементов. Поэтому, в дополнение к отношениям с российскими поставщиками, мы начнем переговоры о том, сможем ли мы в будущем также получать топливные элементы из Соединенных Штатов", – заявил Петер Сийярто в Вашингтоне.

Он также сообщил, что проведет переговоры с заместителем министра энергетики США и энергетической компанией Westinghouse.

По словам министра иностранных дел, "если бы кто-то был более осведомленным энергетическим экспертом, он бы сказал, что нам следует диверсифицировать закупки ядерных топливных элементов".

Он считает, что это повысит конкурентоспособность страны. По словам Сийярто, "это большой шаг вперед, венгерско-американское сотрудничество в области ядерной энергетики станет очень серьезной историей успеха".

Сийярто обосновал увеличение спроса на топливо тем, что срок эксплуатации четырех реакторов, которые сейчас работают на АЭС "Пакш", будет продлен, а также будут построены два новых ядерных блока.

Словакия и Венгрия – единственные две страны ЕС, которые открыто выступают против усилий, направленных на прекращение зависимости от российских энергоносителей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет ЕС на российское ядерное топливо будет "самой большой опасностью" и прямой угрозой для энергетической безопасности Европы.