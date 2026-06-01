У Лондоні розкрили вартість публікації файлів справи скандального експосла у США

Головний секретар прем'єр-міністра Великої Британії Даррен Джонс розповів, у скільки фунтів стерлінгів обійшлося уряду оприлюднення документів у справі щодо скандального експосла Британії у США Пітера Мендельсона.

Про це він розповів у понеділок, 1 червня, під час виступу у Палаті громад, цитує Sky News.

Як відомо, цього дня уряд Британії оприлюднив нові файли у справі Мендельсона, звинуваченого у зв’язках із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

За словами Джонса, процес оприлюднення документів "був масштабним і обійшовся лише Кабінету міністрів у понад 1 млн фунтів стерлінгів" (близько $1,3 млн).

Він також розповів, як саме було здійснено редагування оприлюднених файлів, зокрема зазначив, що старші депутати-консерватори перевірили, чи це було зроблено відповідно до методології, викладеної у файлах.

Джонс також підтвердив, що деякі редагування було здійснено на прохання столичної поліції, переважно це стосувалося речей, які могли зашкодити поліцейському розслідуванню щодо Мендельсона, і ці документи будуть опубліковані пізніше.

Нові документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення. Також у нових документах знайшли критику Мендельсона на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера.

