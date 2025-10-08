Фіцо не хоче заборони на російське ядерне паливо в ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на російське ядерне паливо буде "найбільшою небезпекою" і прямою загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Словаччини наводить Euractiv.

Словаччина, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина виробляють електроенергію на атомних реакторах російської розробки: більшість з них залежать від Росії в питаннях постачання палива, доки альтернативні джерела не стануть повністю доступними.

Фіцо прямо розкритикував пропозицію Європейської комісії щодо поступового припинення імпорту російських енергоносіїв у відповідь на вторгнення в Україну та енергетичну кризу 2022 року, план, відомий як REPowerEU.

У своїй промові словацький прем’єр зазначив, що Словаччина у вересні підписала угоду про ядерну енергетику з США. Ця угода пов'язана з планом Братислави побудувати новий реактор потужністю 1000 мегават на атомній електростанції Ясловске Богуніце.

"Я вважаю, що це крок, який буде важливим не тільки для Словаччини, але й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи", – сказав словацький прем'єр.

Фіцо, який, як і його угорський колега Віктор Орбан, підтримував тісні відносини з Кремлем протягом усієї війни в Україні, є давнім критиком зусиль ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв.

У своїй промові він назвав план REPowerEU "нещасним документом" і "повним нонсенсом", заявивши, що Словаччина "ніколи не погодиться" з пропозицією Комісії заборонити весь імпорт російського газу.

Словаччина та Угорщина – єдині дві країни ЄС, які відкрито виступають проти зусиль, спрямованих на припинення залежності від російських енергоносіїв.

Однак на відміну від економічних санкцій, які вимагають одностайної згоди урядів країн ЄС, Братислава та Будапешт не можуть легко заблокувати REPowerEU.