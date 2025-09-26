Орбан бідкається, що без російських енергоносіїв "тисячі сімей розоряться"

Глава угорського уряду Віктор Орбан продовжує знаходити відмовки, чому його країна не може відмовитись від російських енергоносіїв.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю державному радіо в п’ятницю, його слова наводить Index.

Орбан заявив, що щодо відмови від російських енергоносіїв питання немає змістовної дискусії. Він сказав, що транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив.

За словами Орбана, місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку, у якому сказано, що якби Угорщина відмовилася від російських енергоносіїв, то ВВП впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.

Орбан сказав, що сотні тисяч сімей розорились би, оскільки комунальні послуги сильно здорожчали б. "Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців", – заявив він.

Орбан додав, що "Америка не зобов’язана приймати їхні (угорські) аргументи, але ми повинні вислухати одне одного".

У середу президент США Дональд Трамп та угорський прем’єр Орбан провели телефонну розмову після того, як глава Білого дому заявив, що буде переконувати Орбана, аби той припинив купувати російську нафту.

Раніше Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Глава МЗС Угорщини Сійярто перед цим заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США.