ЗМІ: Єврокомісія готує заходи для посилення внутрішньої безпеки

Корпоративна рада Єврокомісії, яка підпорядковується президентці Урсулі фон дер Ляєн, у внутрішньому документі доручила розробити заходи для посилення внутрішньої безпеки відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У записці Корпоративної ради Європейської комісії йдеться, що існує "підвищений попит" на посилення безпеки в приміщеннях виконавчого органу ЄС.

Вона звернулася до відділу кадрів Єврокомісії "з проханням здійснити більш ретельну та всебічну оцінку потреб у безпечних залах для засідань, ретельно враховуючи різні категорії інформації, що обробляється", цитує документ Politico.

Також Корпоративна рада попросила відділ кадрів "додатково вивчити альтернативні варіанти спільного використання безпечних залів для засідань, включно з їхньою вартістю".

Серед інших заходів у записці, яку цитує Politico, згадується "надійна юридична основа для перевірки особистої безпеки певних категорій співробітників" і проведення регулярних навчань із безпеки.

Раніше Єврокомісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Єврокомісія також вирішила створити спеціальну внутрішню групу для розслідування повідомлень ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати європосадовців.