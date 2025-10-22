СМИ: Еврокомиссия готовит меры для усиления внутренней безопасности

Корпоративный совет Еврокомиссии, подчиняющийся президенту Урсуле фон дер Ляйен, во внутреннем документе поручил разработать меры по усилению внутренней безопасности ведомства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В записке Корпоративного совета Европейской комиссии говорится, что существует "повышенный спрос" на усиление безопасности в помещениях исполнительного органа ЕС.

Она обратилась к отделу кадров Еврокомиссии "с просьбой провести более тщательную и всестороннюю оценку потребностей в безопасных залах для заседаний, тщательно учитывая различные категории обрабатываемой информации", цитирует документ Politico.

Также Корпоративный совет попросил отдел кадров "дополнительно изучить альтернативные варианты совместного использования безопасных залов для заседаний, включая их стоимость".

Среди других мер в записке, которую цитирует Politico, упоминается "надежная юридическая основа для проверки личной безопасности определенных категорий сотрудников" и проведение регулярных учений по безопасности.

Ранее Еврокомиссия представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Еврокомиссия также решила создать специальную внутреннюю группу для расследования сообщений СМИ о том, что агенты разведки Венгрии в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников.