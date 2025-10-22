ЗМІ: Угорщина переказала мільйони євро компаніям у Румунії, повʼязаним з лояльною партією

З початку 2025 року Угорщина надала 18 мільйонів євро компаніям у румунській Трансильванії, повʼязаним із окремими посадовцями Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні румунського порталу Snoop та угорського 24.hu.

За даними розслідувачів, протягом року угорська влада переказала 18 мільйонів євро 16 компаніям у Трансильванії. В одному випадку компанія отримала 4,5 мільйона євро, а в іншому – 2,8 мільйона.

Журналісти розповіли, що вони встановили звʼязок принаймні кількох цих компаній із UDMR – партією угорської меншини в Румунії, зазвичай лояльної до Віктора Орбана.

Приміром, серед їхніх бенефіціарів є колишній місцевий радник UDMR, чоловік радниці UDMR на рівні повіту та бізнесмен, який спонсорував виборчі кампанії партії.

На думку опитаних Snoop і 24.hu експертів, дії угорського уряду можуть бути спробою Орбана заручитись підтримкою перед парламентськими виборами у 2026 році, на яких він уперше за 15 років стикається з серйозним викликом своїй владі.

"Надмірна видимість угорського фінансування створює помилкове відчуття залежності. Насправді угорські державні кошти використовуються для приватного збагачення тих, хто лояльний до уряду Орбана", – пише Snoop.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини на запит журналістів відповіло, що виділені кошти є безповоротними, а детальна інформація є на сайті організації – розпорядника заявками на фінансування, але не уточнило, що це за організація.

За деякими даними, що з 2011 по 2021 рік угорська держава направила близько 3 мільярдів євро в Трансильванію.

Нагадаємо, раніше рішення Орбана відкрито підтримати ультраправого кандидата в президенти Румунії Джордже Сіміона викликало бурхливу реакцію серед мільйона етнічних угорців Румунії, релігійні та політичні лідери яких заявили, що перемога ультраправого кандидата може загрожувати правам меншин.

Минулого року угорський прем'єр обурився твердженням угорського депутата-соціаліста Імре Ком’яті, який критикував економічну ситуацію в країні, поставивши як приклад Румунію.