СМИ: Венгрия перечислила миллионы евро компаниям в Румынии, связанным с лояльной партией

С начала 2025 года Венгрия предоставила 18 миллионов евро компаниям в румынской Трансильвании, связанным с отдельными должностными лицами Демократического союза венгров Румынии (UDMR).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании румынского портала Snoop и венгерского 24.hu.

По данным расследователей, в течение года венгерские власти перечислили 18 миллионов евро 16 компаниям в Трансильвании. В одном случае компания получила 4,5 миллиона евро, а в другом – 2,8 миллиона.

Журналисты рассказали, что они установили связь по крайней мере нескольких из этих компаний с UDMR – партией венгерского меньшинства в Румынии, обычно лояльной к Виктору Орбану.

Например, среди их бенефициаров есть бывший местный советник UDMR, муж советницы UDMR на уровне уезда и бизнесмен, который спонсировал избирательные кампании партии.

По мнению опрошенных Snoop и 24.hu экспертов, действия венгерского правительства могут быть попыткой Орбана заручиться поддержкой перед парламентскими выборами в 2026 году, на которых он впервые за 15 лет сталкивается с серьезным вызовом своей власти.

"Чрезмерная видимость венгерского финансирования создает ложное ощущение зависимости. На самом деле венгерские государственные средства используются для частного обогащения тех, кто лоялен к правительству Орбана", – пишет Snoop.

Министерство иностранных дел и торговли Венгрии на запрос журналистов ответило, что выделенные средства являются безвозвратными, а подробная информация есть на сайте организации – распорядителя заявками на финансирование, но не уточнило, что это за организация.

По некоторым данным, с 2011 по 2021 год венгерское государство направило около 3 миллиардов евро в Трансильванию.

Напомним, ранее решение Орбана открыто поддержать ультраправого кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона вызвало бурную реакцию среди миллиона этнических венгров Румынии, религиозные и политические лидеры которых заявили, что победа ультраправого кандидата может угрожать правам меньшинств.

В прошлом году венгерский премьер возмутился утверждением венгерского депутата-социалиста Имре Комьяти, который критиковал экономическую ситуацию в стране, приведя в пример Румынию.