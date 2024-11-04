Орбан обурився припущенням, що в Румунії краще, ніж в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився твердженням угорського депутата-соціаліста Імре Ком’яті, який критикував економічну ситуацію в країні, поставивши як приклад Румунію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час дебатів у парламенті в понеділок, 4 листопада, Ком’яті заявив, що Угорщина перебуває у набагато гіршому фінансовому становищі за часів довгого правління Орбана і "румуни, словаки і всі повільно пройдуть повз нас".

"Той, хто стверджує, що румуни живуть краще за нас, повинен переїхати туди", – відповів на це Орбан, додавши, що готовий подискутувати з кожним, хто вважає, що життя в Румунії краще.

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Хоча Румунія тривалий час справді відставала від Угорщини економічно, в останні роки вона наздогнала її за показниками валового внутрішнього продукту на душу населення і купівельної спроможності.

До того ж, за даними Євростату, Румунія перевершує Угорщину за деякими індикаторами ВВП.

Угорські ЗМІ також звернули увагу, що сам Орбан колись критикував свого головного опонента від соціалістів Ференца Дюрчаня за подібні висловлювання.

У 2006 році Дюрчань заявив, що люди, які вважають, що угорським компаніям буде краще в Словаччині, можуть поїхати з Угорщини. Той коментар активно використовувала Орбанова партія "Фідес" у передвиборчих кампаніях.

Угорський прем'єр раніше відзначався неоднозначними жестами в бік Румунії, зокрема скандальним шарфом із зображеною на ньому "Великою Угорщиною", що містить і румунські території.

Водночас Будапешт і Бухарест нині співпрацюють – приміром, у приєднанні Румунії до Шенгенської зони.