Німеччина може взяти на себе виплати персоналу США в країні, яким загрожує шатдаун

Якщо американський військовий персонал у Німеччині через подальший шатдаун не зможуть отримати зарплату, німецький уряд готовий тимчасово допомогти їм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Через шатдаун, викликаний нездатність Конгресу США ухвалити бюджет, майже 11 тисяч цивільних службовців американських Збройних сил в Німеччині загрожує скорочення зарплат.

На цьому тлі речниця Міністерства фінансів Німеччини повідомила, що федеральний уряд готовий в разі необхідності втрутитися в ситуацію.

"Федеральний уряд ініціює незаплановані витрати, щоб забезпечити своєчасну виплату заробітної плати за жовтень", – сказала вона, додавши, що погашення боргу буде здійснено після виплати з боку США.

Чи вплине нинішнє заморожування бюджету на виплату зарплат цивільним службовцям Збройних сил США в Німеччині, поки що невідомо, однак, за даними Міністерства фінансів, це питання залишається відкритим.

Під час попередніх шатдаунів військовослужбовці Збройних сил США в Німеччині були звільнені від цього і отримували свою зарплату.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тьюн водночас вважає, що пауза в роботі федерального уряду через відсутність фінансування затяглася надто довго і членів Конгресу варто зібрати на нове голосування для вирішення проблеми.