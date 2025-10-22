Германия может взять на себя выплаты персоналу США в стране, которым грозит шатдаун

Если американский военный персонал в Германии из-за продолжающегося шатдауна не сможет получить зарплату, немецкое правительство готово временно помочь им.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Из-за шатдауна, вызванного неспособностью Конгресса США принять бюджет, почти 11 тысяч гражданских служащих американских Вооруженных сил в Германии грозит сокращение зарплат.

На этом фоне пресс-секретарь Министерства финансов Германии сообщила, что федеральное правительство готово в случае необходимости вмешаться в ситуацию.

"Федеральное правительство инициирует незапланированные расходы, чтобы обеспечить своевременную выплату заработной платы за октябрь", – сказала она, добавив, что погашение долга будет осуществлено после выплаты со стороны США.

Повлияет ли нынешнее замораживание бюджета на выплату зарплат гражданским служащим Вооруженных сил США в Германии, пока неизвестно, однако, по данным Министерства финансов, этот вопрос остается открытым.

Во время предыдущих шатдаунов военнослужащие Вооруженных сил США в Германии были освобождены от этого и получали свою зарплату.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее предупредил, что действующий шатдаун может стать самым длительным в истории.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн в то же время считает, что пауза в работе федерального правительства из-за отсутствия финансирования затянулась слишком долго и членов Конгресса следует собрать на новое голосование для решения проблемы.