У Сенаті хочуть повернутись до голосування за додатковий бюджет після 20 днів шатдауну

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тьюн заявив, що пауза в роботі федерального уряду через відсутність фінансування затяглася надто довго і членів Конгресу варто зібрати на нове голосування для вирішення проблеми.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Понеділок 20 жовтня став 20-м днем так званого шатдауну, паузи у роботі федерального уряду через несхвалене додаткове фінансування на ці потреби. Це вже третій найдовший випадок в історії країни.

Джон Тьюн заявив, що шатдаун триває вже занадто довго і час задуматися про те, щоб члени Конгресу знову повернулися у залу голосування.

Останній раз Палата представників збиралася на голосування 19 вересня. Тоді ухвалили так званий "чистий" документ без додаткових деталей, що забезпечує фінансування уряду до 21 листопада, та передали його до Сенату.

Відтоді Тьюн 10 разів вносив його на розгляд і сенатори від Демократичної партії усі ці рази блокували його.

Тьюн також погодився, що час подумати про продовження періоду, який покриватиме найближче додаткове фінансування, оскільки до 21 листопада лишається лише один місяць.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що не планує знову скликати Палату представників, перш ніж демократи погодяться підтримати той проєкт, який голосами республіканців схвалили у вересні.

Джонсон попередив, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.

У США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.

Найдовший урядовий шатдаун в історії США тривав понад 35 днів у грудні 2018 року та січні 2019 року під час першого терміну президентства Трампа в результаті суперечки щодо безпеки кордонів.