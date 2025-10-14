Спікер Джонсон заявив, що шатдаун може стати найдовшим в історії США

Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії, а також попередив, що не вестиме переговорів з демократами, доки вони не відмовляться від своєї ключової вимоги.

Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".

Джонсон заявив, що "не буде вести переговори" з демократами, поки вони не призупинять свої вимоги щодо охорони здоров'я і не відновлять роботу.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в американській історії", – сказав спікер.

Він також зазначив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Тим часом Палата представників не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.

Як відомо, 1 жовтня уряд США значною мірою припинив свою роботу – тобто настав так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

ЗМІ писали, що шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між українською та американською сторонами у Вашингтоні цього тижня.

Водночас в МЗС України запевняли, що шатдаун у США не вплинув на двосторонні переговори про постачання зброї.

7 жовтня Сенат США не зміг ухвалити законопроєкти, які дозволили б відновити фінансування урядових відомств і припинити шатдаун.