Посли ЄС схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії

Постійні представники держав Європейського Союзу в середу схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Останній пакет санкцій ЄС проти Росії був погоджений ввечері в середу, що відкриває шлях до його затвердження на рівні Ради Європейського Союзу.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше прогнозувала, що це може статись у четвер.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи, але безуспішно.