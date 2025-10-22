Послы ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Постоянные представители государств Европейского Союза в среду одобрили 19-й пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Последний пакет санкций ЕС против России был согласован вечером в среду, что открывает путь к его утверждению на уровне Совета Европейского Союза.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас ранее прогнозировала, что это может произойти в четверг.

Напомним, до последнего одобрения пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала от Еврокомиссии учесть ее оговорки относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы, но безуспешно.