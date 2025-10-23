Європейські космічні гіганти домовилися об’єднати виробництво супутників

Найбільші європейські космічні групи оприлюднили попередню угоду про об'єднання зусиль у сфері виробництва супутників та надання послуг, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів на чолі з компанією Starlink Ілона Маска.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, угода між Airbus, Thales і Leonardo призведе до створення нового французького підприємства, яке почне свою діяльність у 2027 році. Це буде найамбітніший проєкт об'єднання європейських аерокосмічних активів з часів створення виробника ракет MBDA у 2001 році.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр заявив, що угода "посилить європейський суверенітет в умовах інтенсивної глобальної конкуренції".

Нове об'єднання буде налічувати 25 тисяч співробітників з доходом 6,5 млрд євро за даними на 2024 рік.

Акціонери тепер мають провести до двох років переговорів з урядами, профспілками та Європейською комісією щодо угоди, яка матиме наслідки для діяльності у Великій Британії та Німеччині, а також в Італії та Франції, де буде базуватися підприємство.

Як зазначається, переговори між трьома аерокосмічними групами під кодовою назвою "Проєкт Бромо" розпочалися минулого року з метою скопіювати модель співпраці європейського виробника ракет MBDA, який належить Airbus, Leonardo та BAE Systems.

Провідні європейські виробники супутників вже давно конкурують у будівництві складних космічних апаратів на геостаціонарній орбіті, але зазнали удару від появи дешевих мініатюрних супутників на низькій навколоземній орбіті, зокрема від розширення мережі Starlink, побудованої компанією SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, раніше очільник Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Вінсент Шуссо попередив про посилення ворожих дій у космосі, особливо з боку Росії.

У НАТО також стривожені тим, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.