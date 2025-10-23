Европейские космические гиганты договорились объединить производство спутников

Крупнейшие европейские космические группы обнародовали предварительное соглашение об объединении усилий в сфере производства спутников и предоставления услуг, чтобы противостоять стремительному росту конкурентов во главе с компанией Starlink Илона Маска.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, соглашение между Airbus, Thales и Leonardo приведет к созданию нового французского предприятия, которое начнет свою деятельность в 2027 году. Это будет самый амбициозный проект объединения европейских аэрокосмических активов со времен создания производителя ракет MBDA в 2001 году.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что соглашение "усилит европейский суверенитет в условиях интенсивной глобальной конкуренции".

Новое объединение будет насчитывать 25 тысяч сотрудников с доходом 6,5 млрд евро по данным на 2024 год.

Акционеры теперь должны провести до двух лет переговоров с правительствами, профсоюзами и Европейской комиссией по соглашению, которое будет иметь последствия для деятельности в Великобритании и Германии, а также в Италии и Франции, где будет базироваться предприятие.

Как отмечается, переговоры между тремя аэрокосмическими группами под кодовым названием "Проект Бромо" начались в прошлом году с целью скопировать модель сотрудничества европейского производителя ракет MBDA, который принадлежит Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Ведущие европейские производители спутников уже давно конкурируют в строительстве сложных космических аппаратов на геостационарной орбите, но получили удар от появления дешевых миниатюрных спутников на низкой околоземной орбите, в частности от расширения сети Starlink, построенной компанией SpaceX Илона Маска.

Напомним, ранее глава Космического командования Вооруженных сил Франции генерал-майор Винсент Шуссо предупредил об усилении враждебных действий в космосе, особенно со стороны России.

В НАТО также встревожены тем, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе.