Премьер Финляндии выступил за предоставление Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для ударов по целям в глубине территории России, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

В беседе Орпо отметил, что Россия представляет постоянную угрозу для безопасности Европы, и призвал президента США предоставить Украине оружие, необходимое для ее обороны и для того, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Путин верит только в силу", – сказал Орпо, прибыв в Брюссель на саммит лидеров ЕС. "Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне или даже сильнее России", – подчеркнул он.

Финляндия в настоящее время является одной из стран ЕС, имеющих наибольшее влияние на Трампа, после того как президент Александер Стубб установил с ним дружеские отношения во время игры в гольф.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Владимир Путин проявлял заинтересованность в мире с Трампом тогда, когда тот намекал, что позволит Украине использовать Tomahawk, – а как только Трамп исключил ракеты из переговоров, Россия отказалась от мирных инициатив.

В ответ на вопрос, должен ли Дональд Трамп предоставить Украине желаемые ракеты, Орпо сказал: "Я действительно надеюсь, что Украина получит возможности, необходимые для контрударов по России и для собственной защиты. Мы понимаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и искренне надеюсь, что они смогут найти решение".

Его заявление прозвучало после того, как Трамп объявил масштабные санкции против российских государственных нефтяных компаний – это самый существенный шаг американского президента, направленный на усиление давления на Путина.

В обращении к лидерам ЕС в четверг президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от европейских государств.