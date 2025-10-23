Москва погрожує ЄС через ініціативу "репараційної позики" для України

Реалізація ініціатив Євросоюзу щодо використання російських активів отримає болючу відповідь із боку Росії.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Будь-які конфіскаційні ініціативи Брюсселя спричинять гарантовану, болючу відповідь", – сказала вона на брифінгу в четвер.

Захарова пояснила, що Москва "діятиме в повній відповідності до принципу взаємності в міжнародних відносинах, виходячи з власних інтересів і необхідності компенсувати завдані збитки".

Нагадаємо, прем’єр Бельгії перед самітом озвучив три умови, за яких готовий погодитися на рішення про "репараційну позику", а в іншому разі налаштований блокувати його як занадто ризиковане.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.

Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.