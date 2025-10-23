Москва угрожает ЕС из-за инициативы "репарационного займа" для Украины

Реализация инициатив Евросоюза по использованию российских активов получит болезненный ответ со стороны России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Любые конфискационные инициативы Брюсселя повлекут за собой гарантированный, болезненный ответ", – сказала она на брифинге в четверг.

Захарова пояснила, что Москва "будет действовать в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов и необходимости компенсировать нанесенный ущерб".

Напомним, премьер Бельгии перед саммитом озвучил три условия, при которых готов согласиться на решение о "репарационном займе", а в противном случае настроен блокировать его как слишком рискованное.

Заявления де Вевера подтвердили более давние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Напомним, финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, расположен в Бельгии. По этой причине бельгийские власти особенно переживают за потенциальные юридические последствия любых решений с привлечением российских активов.