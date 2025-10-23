Чехи розділились у питанні, чи допомагати Україні зброєю

Громадяни Чехії здебільшого підтримують подальше надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як їхнє ставлення до підтримки біженців і поставок зброї Києву менш однозначне.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це свідчить опитування дослідницького інституту STEM.

У респондентів спитали, як, на їхню думку, новий уряд, який намагаються сформувати партії ANO, SPD та "Автомобілісти", повинен ставитися до подальшої підтримки України – збільшити, зберегти в нинішньому вигляді, зменшити чи повністю припинити.

Збільшити або зберегти нинішню підтримку чехи бажають, зокрема, у постачанні медичних та споживчих матеріалів (60%). По 57% підтримують налагодження бізнес-відносин чеських компаній в Україні та посилення дипломатичного та економічного тиску на Росію.

Збереження або збільшення гуманітарної допомоги від уряду очікують 55% опитаних громадян Чехії.

Натомість за збереження або збільшення підтримки українських біженців у Чехії висловились 36% опитаних, 34% воліли б її зменшити, а 31% – повністю припинив би її.

Крім того, 39% опитаних очікували б припинення підготовки українських військових, 41% вважають, що Чехія повинна припинити постачання боєприпасів, а 42% – постачання військової техніки.

Лідер популістської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах, Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.