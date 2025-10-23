Чехи разделились в вопросе, помогать ли Украине оружием

Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставок оружия Киеву менее однозначное.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом свидетельствует опрос исследовательского института STEM.

У респондентов спросили, как, по их мнению, новое правительство, которое пытаются сформировать партии ANO, SPD и "Автомобилисты", должно относиться к дальнейшей поддержке Украины – увеличить, сохранить в нынешнем виде, уменьшить или полностью прекратить.

Увеличить или сохранить нынешнюю поддержку чехи хотят, в частности, в поставках медицинских и потребительских материалов (60%). По 57% поддерживают налаживание бизнес-отношений чешских компаний в Украине и усиление дипломатического и экономического давления на Россию.

Сохранение или увеличение гуманитарной помощи от правительства ожидают 55% опрошенных граждан Чехии.

Зато за сохранение или увеличение поддержки украинских беженцев в Чехии высказались 36% опрошенных, 34% предпочли бы ее уменьшить, а 31% – полностью прекратили бы ее.

Кроме того, 39% опрошенных ожидали бы прекращения подготовки украинских военных, 41% считают, что Чехия должна прекратить поставки боеприпасов, а 42% – поставки военной техники.

Лидер популистской партии ANO, которая победила на парламентских выборах, Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.