У Чорногорії вперше з 2020 року переважає кількість противників членства в НАТО

Підтримка громадянами Чорногорії членства в НАТО за півтора року помітно впала, тоді як кількість противників – збільшилась.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це свідчать результати опитування, здійсненого Центром демократії та прав людини (CEDEM) у вересні.

Опитування CEDEM, проведене у вересні 2025 року, показало, що членство Чорногорії в НАТО підтримують 40,7% респондентів – на девʼять відсоткових пунктів менше, ніж у березні 2024 року (49,5%).

Відсоток противників членства Чорногорії в Альянсі зараз становить 42,1%, тоді як у березні минулого року він був 30,7%.

CEDEM досліджує громадську думку щодо членства в НАТО з 2008 року. Попередні дослідження показали, що з середини 2020 року до березня 2024 року респонденти послідовно підтримували членство Чорногорії в Альянсі.

На прохання "Радіо Свобода" прокоментувати ці дані представник НАТО заявив, що Чорногорія стикається з "постійними гібридними загрозами з боку російських та іноземних акторів".

Чорногорія стала членом Північноатлантичного Альянсу у червні 2017 року – під час перебування при владі Демократичної партії соціалістів, яка втратила владу в середині 2020-го.

Деякі партії, які перебувають при владі з того часу, переважно з проросійського Демократичного фронту, є противниками НАТО. Їхній лідер, Андрія Мандич, є спікером парламенту Чорногорії.