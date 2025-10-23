В Черногории впервые с 2020 года преобладают противники членства в НАТО

Поддержка гражданами Черногории членства в НАТО за полтора года заметно упала, тогда как количество противников – увеличилось.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром демократии и прав человека (CEDEM) в сентябре.

Опрос CEDEM, проведенный в сентябре 2025 года, показал, что членство Черногории в НАТО поддерживают 40,7% респондентов – на девять процентных пунктов меньше, чем в марте 2024 года (49,5%).

Процент противников членства Черногории в Альянсе сейчас составляет 42,1%, тогда как в марте прошлого года он был 30,7%.

CEDEM исследует общественное мнение относительно членства в НАТО с 2008 года. Предыдущие исследования показали, что с середины 2020 года до марта 2024 года респонденты последовательно поддерживали членство Черногории в Альянсе.

На просьбу "Радио Свобода" прокомментировать эти данные представитель НАТО заявил, что Черногория сталкивается с "постоянными гибридными угрозами со стороны российских и иностранных акторов".

Черногория стала членом Североатлантического альянса в июне 2017 года – во время пребывания у власти Демократической партии социалистов, которая потеряла власть в середине 2020-го.

Некоторые партии, находящиеся у власти с тех пор, преимущественно из пророссийского Демократического фронта, являются противниками НАТО. Их лидер, Андрия Мандич – спикер парламента Черногории.