Саміт ЄС підтвердив мету посилити обороноздатність Євросоюзу до 2030 року

Саміт лідерів 27 держав ЄС підтвердив, що їхньою метою є посилення обороноздатності Євросоюзу до 2030 року на тлі загарбницької війни Росії проти України та її наслідків.

Про це йдеться у висновках саміту, оприлюднених у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Під час саміту лідери ЄС підсумували роботу, спрямовану на підвищення обороноздатності Європи до 2030 року.

"Європейська рада підтвердила свою рішучість швидко і в повному обсязі досягти цієї мети, щоб Європа була краще підготовлена до самостійних, скоординованих дій та комплексного підходу до вирішення поточних і майбутніх викликів та загроз. Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки в мінливому середовищі становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу", – йдеться у висновках саміту.

На додаток до презентації дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року, Європейська рада закликала до реалізації під керівництвом держав-членів роботи у всіх пріоритетних сферах, визначених на рівні ЄС, за підтримки Європейського оборонного агентства (ЕОА) та на основі узгодженого загального підходу.

Європейська рада закликала держави-члени до кінця року завершити процес створення коаліцій з питань потенціалу в усіх пріоритетних сферах та просунутися вперед у конкретних проєктах, які мають бути започатковані в першій половині 2026 року.

Таким чином, ЄС зменшить свою стратегічну залежність, усуне критичні прогалини у своїх можливостях та відповідно зміцнить європейську оборонну технологічну та промислову базу, щоб мати можливість краще постачати обладнання в необхідних кількостях та темпах, сказано у висновках.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

