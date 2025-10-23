Саммит ЕС подтвердил цель усилить обороноспособность Евросоюза до 2030 года

Саммит лидеров 27 государств ЕС подтвердил, что их целью является усиление обороноспособности Евросоюза до 2030 года на фоне захватнической войны России против Украины и ее последствий.

Об этом говорится в выводах саммита, обнародованных в четверг, сообщает "Европейская правда".

Во время саммита лидеры ЕС подытожили работу, направленную на решительное повышение обороноспособности Европы до 2030 года.

"Европейский совет подтвердил свою решимость быстро и в полном объеме достичь этой цели, чтобы Европа была лучше подготовлена к самостоятельным, скоординированным действиям и комплексному подходу к решению текущих и будущих вызовов и угроз. Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде составляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза", – говорится в выводах саммита.

В дополнение к презентации дорожной карты оборонной готовности до 2030 года Европейский совет призвал к реализации под руководством государств-членов работы во всех приоритетных сферах, определенных на уровне ЕС, при поддержке Европейского оборонного агентства (ЕОА) и на основе согласованного общего подхода.

Европейский совет призвал государства-члены до конца года завершить процесс создания коалиций по вопросам потенциала во всех приоритетных сферах и продвинуться вперед в конкретных проектах, которые должны быть начаты в первой половине 2026 года.

Таким образом, ЕС уменьшит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в своих возможностях и соответственно укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, чтобы иметь возможность лучше поставлять оборудование в необходимых количествах и темпах, сказано в выводах.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

Читайте подробно о том, как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина.