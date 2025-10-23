Генсек Совета Европы шокирован убийством украинских журналистов в Донецкой области

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на убийство Россией сотрудников телеканала Freedom Елены Губановой и Евгения Кармазина в Краматорске Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Берсе сказал, что "шокирован и опечален" убийством в Краматорске Губановой и Кармазина с телеканала Freedom, "который освещает работу Совета Европы по подотчетности в Украине".

"Мы чтим их мужество и подтверждаем нашу приверженность истине, справедливости и свободе прессы", – добавил генсек.

Журналистка Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин погибли в результате удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске Донецкой области.

Напомним, в начале октября во время командировки на востоке Украины от удара российским дроном погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Украинский фотограф Георгий Иванченко, который был рядом с ним, получил тяжелые ранения.

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование по факту военного преступления в связи с гибелью Лалликана.