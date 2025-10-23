Путін поскаржився на "недружні" санкції Трампа проти російської нафти

Господар Кремля Владімір Путін сказав, що останні санкції США проти російських нафтових компаній шкодять російсько-американським відносинам, але економіка РФ їх переживе.

Як повідомляє "Європейська правда", такі слова Путіна пролунали у спілкуванні з пропагандистськими ЗМІ у четвер.

За словами Путіна, санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" не є для Росії чимось новим.

"Так, вони для нас мають серйозний характер, це зрозуміло, і матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться на нашому економічному самопочутті", – вважає він.

На думку російського лідера, в політичному сенсі санкції – "це, звичайно, спроба чинити тиск на Росію, але жодна країна і жоден народ, які себе поважають, ніколи нічого не вирішують під тиском".

Водночас Путін сказав, що санкції – це "акт недружній щодо Росії".

"Він не зміцнює російсько-американські відносини, які тільки-но почали відновлюватися. Звичайно, такими діями адміністрація США завдає шкоди російсько-американським відносинам", – додав він.

США цього тижня запровадили заходи, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Санкції передбачають заморожування всіх активів "Роснефти" і "Лукойлу" в США і заборону всім американським компаніям вести будь-який бізнес з цими російськими компаніями.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".