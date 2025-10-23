ЗМІ: деякі компанії в Китаї призупинили закупівлю російської нафти після санкцій США

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела на ринку.

"Роснефть" і "Лукойл" продають більшу частину своєї нафти в Китай через посередників, а не безпосередньо покупцям.

За інформацією Reuters, китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil вирішили утриматись від торгівлі російською нафтою, що транспортується морем, принаймні в короткостроковій перспективі, через побоювання санкцій США.

Хоча Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морським транспортом, більшу частину цієї нафти купують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема невеликі оператори.

Китай також імпортує приблизно 900 тисяч барелів російської нафти на добу трубопроводом, і вся вона надходить до PetroChina, яка, на думку кількох джерел Reuters, ймовірно, не надто постраждає від санкцій.

Нафтопереробні заводи державної власності в Індії, за інформацією Reuters, також з’ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".

Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.