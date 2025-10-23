Путин пожаловался на "недружественные" санкции Трампа против российской нефти

Хозяин Кремля Владимир Путин сказал, что последние санкции США против российских нефтяных компаний вредят российско-американским отношениям, но экономика РФ их переживет.

Как сообщает "Европейская правда", такие слова Путина прозвучали в общении с пропагандистскими СМИ в четверг.

По словам Путина, санкции США против "Роснефти" и „Лукойла" не являются для России чем-то новым.

"Да, они для нас имеют серьезный характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии", – считает он.

По мнению российского лидера, в политическом смысле санкции – "это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна страна и ни один народ, уважающие себя, никогда ничего не решают под давлением".

В то же время Путин сказал, что санкции – это "акт недружественный по отношению к России".

"Он не укрепляет российско-американские отношения, которые только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", – добавил он.

США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Санкции предусматривают замораживание всех активов "Роснефти" и "Лукойла" в США и запрет всем американским компаниям вести любой бизнес с этими российскими компаниями.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".