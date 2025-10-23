Глава Європарламенту попередила про можливість співпраці з ультраправими для ухвалення рішень

Центристські сили, які десятиліттями керували Брюсселем, можливо, більше не зможуть ухвалювати закони і їм доведеться об'єднатися з правими і ультраправими партіями.

Про це попередила в четвер президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Метсола виступала на саміті ЄС наступного дня після того, як члени парламенту відхилили історичну пропозицію скоротити бюрократичну тяганину довкола екологічних правил для бізнесу на тлі розбіжностей щодо того, як далеко ЄС повинен зайти у скороченні своїх законів. Це голосування викликало гнів у національних столицях.

"Вчорашнє рішення Європарламенту є неприйнятним", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після прибуття на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, додавши, що це рішення було "фатальною помилкою і має бути виправлене".

Однак Метсола вважає, що парламент знайде спосіб досягти згоди з ключових питань, навіть якщо це буде пов'язано з відходом від традиційних способів роботи.

"Більшість завжди є найсильнішою від центру до периферії, тому що ми віримо, що це шлях до просування Європи вперед", – сказала вона на пресконференції після зустрічі з лідерами ЄС.

"Але якщо це неможливо, я знаю, що ця Палата [Парламент] буде працювати, незважаючи ні на що. Особливо тому, що прем'єр-міністри, присутні за столом переговорів, були одностайні в тому, що це має статися", – заявила Метсола.

Основні центристські групи парламенту – Європейська народна партія (Урсули фон дер Ляєн і самої Метсоли), Renew Europe, соціалісти і демократи – погодилися підтримати пропозицію про скорочення бюрократичної тяганини. Але під час таємного голосування кілька депутатів-соціалістів збунтувалися і проголосували проти угоди.

Депутати Європарламенту знову голосуватимуть у листопаді, і ЄНП, можливо, доведеться покладатися на крайніх правих, щоб проштовхнути пакет дерегуляції.

Коли її запитали, як вона ставиться до того, що праві повинні підтримувати законодавство, Метсола відповіла, що воліла б, щоб більшість походила з центру, але це не завжди буде можливим.

"Якщо бути дуже відвертою, послання до мене від Ради: "Візьміть цифри там, де ви їх знайдете", – сказала Метсола.

"Я несу інституційну відповідальність, мені потрібно, щоб більшість працювала, і мені потрібно, щоб групи працювали синхронно", – додала вона.

"Деякі позиції не можуть бути подолані, але багато з них можуть", – підсумувала Метсола, додавши, що центристські сили досягли згоди щодо фінансування оборони та аграрної політики, але їм було важко зробити це щодо міграції та "зеленого" спрощення.

"Справа не в більшості, а в прагматизмі", – сказала вона.

Протягом десятиліть основні центристські сили знаходили способи працювати разом і виключати ультраправих. Однак праві групи мали великий успіх на виборах до ЄС у 2024 році, і співпраця з ними стає менш табуйованою.

Метсола сказала, що вона звернулася до лідерів за "допомогою", щоб переконатися, що депутати Європарламенту "відображають порядок денний" країн, які вони представляють, особливо тому, що деякі з депутатів-соціалістів, які проголосували проти угоди, входять до складу урядів, які просувають пакет спрощень, як, наприклад, німці, австрійці та поляки.

Нагадаємо, президент правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер у вівторок відмовився підтвердити намір передати посаду президента Європейського парламенту соціалістам, як це передбачено угодою на 2027 рік.

Президент Партії європейських соціалістів Стефан Льовен минулого тижня заявив, що ЄНП має дотримуватися угоди, підписаної після виборів до Європарламенту 2024 року, згідно з якою посаду голови парламенту у 2027 році повинні передати представнику лівоцентристської політичної сім’ї.