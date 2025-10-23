Глава ЕП предупредила о возможности сотрудничества с ультраправыми для принятия решений

Центристские силы, которые десятилетиями руководили Брюсселем, возможно, больше не смогут принимать законы и им придется объединиться с правыми и ультраправыми партиями.

Об этом предупредила в четверг президент Европейского парламента Роберта Метсола, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Метсола выступала на саммите ЕС на следующий день после того, как члены парламента отклонили историческое предложение сократить бюрократическую волокиту вокруг экологических правил для бизнеса на фоне разногласий относительно того, как далеко ЕС должен зайти в сокращении своих законов. Это голосование вызвало гнев в национальных столицах.

"Вчерашнее решение Европарламента является неприемлемым", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, добавив, что это решение было "роковой ошибкой и должно быть исправлено".

Однако Метсола считает, что парламент найдет способ достичь согласия по ключевым вопросам, даже если это будет связано с отходом от традиционных способов работы.

"Большинство всегда является сильнейшим от центра к периферии, потому что мы верим, что это путь к продвижению Европы вперед", – сказала она на пресс-конференции после встречи с лидерами ЕС.

"Но если это невозможно, я знаю, что эта Палата [Парламент] будет работать, несмотря ни на что. Особенно потому, что премьер-министры, присутствующие за столом переговоров, были единодушны в том, что это должно произойти", – заявила Метсола.

Основные центристские группы парламента – Европейская народная партия (Урсулы фон дер Ляйен и самой Метсолы), Renew Europe, социалисты и демократы – согласились поддержать предложение о сокращении бюрократической волокиты. Но во время тайного голосования несколько депутатов-социалистов взбунтовались и проголосовали против соглашения.

Депутаты Европарламента снова будут голосовать в ноябре, и ЕНП, возможно, придется полагаться на крайне правых, чтобы протолкнуть пакет дерегуляции.

Когда ее спросили, как она относится к тому, что правые должны поддерживать законодательство, Метсола ответила, что предпочла бы, чтобы большинство происходило из центра, но это не всегда будет возможным.

"Если быть очень откровенной, послание ко мне от Совета: "Возьмите цифры там, где вы их найдете", – сказала Метсола.

"Я несу институциональную ответственность, мне нужно, чтобы большинство работало, и мне нужно, чтобы группы работали синхронно", – добавила она.

"Некоторые позиции не могут быть преодолены, но многие из них могут", – подытожила Метсола, добавив, что центристские силы достигли согласия по финансированию обороны и аграрной политики, но им было трудно сделать это по миграции и "зеленого" упрощения.

"Дело не в большинстве, а в прагматизме", – сказала она.

В течение десятилетий основные центристские силы находили способы работать вместе и исключать ультраправых. Однако правые группы имели большой успех на выборах в ЕС в 2024 году, и сотрудничество с ними становится менее табуированным.

Метсола сказала, что она обратилась к лидерам за "помощью", чтобы убедиться, что депутаты Европарламента "отражают повестку дня" стран, которые они представляют, особенно потому, что некоторые из депутатов-социалистов, проголосовавших против соглашения, входят в состав правительств, продвигающих пакет упрощений, как, например, немцы, австрийцы и поляки.

Напомним, президент правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер во вторник отказался подтвердить намерение передать должность президента Европейского парламента социалистам, как это предусмотрено соглашением на 2027 год.

Президент Партии европейских социалистов Стефан Левен на прошлой неделе заявил, что ЕНП должна придерживаться соглашения, подписанного после выборов в Европарламент 2024 года, согласно которому должность председателя парламента в 2027 году должны передать представителю левоцентристской политической семьи.