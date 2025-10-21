Лідер ЄНП натякнув, що може зірвати угоду з соціалістами щодо посади голови Європарламенту

Президент правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер у вівторок відмовився підтвердити намір передати посаду президента Європейського парламенту соціалістам, як це передбачено угодою на 2027 рік.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Це може стати серйозним ударом по стабільності керівної коаліції в Європарламенті, оскільки Вебер натякнув, що може домагатися третього терміну для Роберти Метсоли, мальтійської консерваторки, яка нині обіймає посаду президента Європарламенту.

Президент Партії європейських соціалістів Стефан Льовен минулого тижня заявив, що ЄНП має дотримуватися угоди, підписаної після виборів до Європарламенту 2024 року, згідно з якою посаду голови парламенту у 2027 році повинні передати представнику лівоцентристської політичної сім’ї. На пресконференції у Страсбурзі у вівторок вранці Вебер саркастично відповів Льовену.

"Також було домовлено, що соціалісти готові до співпраці, і я думаю, що впродовж наступних півтора року вони можуть показати свою надійність", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи збирається він дотримуватись угоди.

Вебер згадав про голосування, заплановане на середу, щодо пакета заходів зі спрощення екологічних правил, під час якого деякі депутати від соціалістів мають намір проголосувати проти, порушивши домовленість із ЄНП підтримати цей документ.

"Соціалісти хапаються за посади, але не виконують того, чого від них насправді очікують люди", – додав він.

Соціалісти наполягають, що існує письмова угода про розподіл влади між ЄНП, групою соціалістів і демократів та ліберальною групою Renew Europe, якою визначено, як поділено ключові посади в інституціях ЄС.

"У нас є угода. Вона була укладена після виборів, і вона досі чинна", – заявив Льовен у п’ятницю, застерігаючи, що ЄНП має її дотримуватися, "якщо хоче зберегти нормальні робочі відносини в Брюсселі".

Втім, за лаштунками багато депутатів і співробітників із лівоцентристської групи очікують, що ЄНП спробує порушити домовленість, щоб забезпечити Метсолі третій термін.

Їхні побоювання посилюються тим, що соціалісти вже очолюють Європейську раду – її президентом є колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошта. Тому малоймовірно, що ЄНП погодиться, аби лівоцентристська сила, яка останніми роками втратила політичну вагу в більшості країн ЄС, очолювала дві з трьох головних інституцій Євросоюзу.