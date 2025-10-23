Білий дім анонсував зустріч Трампа і Сі

Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном наступної середи, 30 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу у четвер повідомила речниця Білого дому Керолай Левітт.

За словами Левітт, зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У межах своєї кількаденної поїздки президент США також побуває у Малайзії та Японії, де проведе окремі двосторонні зустрічі.

Американський президент раніше заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.

Також Трамп планує відвідати Китай на початку наступного року.